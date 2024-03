Missbrauchsopfer im Gericht: „Hatte solche Angst“

20.000 Euro Spenden für Urlaub am Meer

Indes sind für Annas größten Wunsch schon mehr als 20.000 Euro an Spenden auf einer im Internet ins Leben gerufenen „GoFundMe“-Plattform zusammengekommen. Denn die Schülerin hatte der „Krone“ anvertraut: „Ich will weit weg von Wien. Ans Meer, in die Sonne – an einen einsamen Strand. Dort würde ich Sandburgen bauen, mit Türmchen und dicken Mauern drumherum.“ Dicke Mauern um ihre zerstörte Seele ...