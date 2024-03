„Staat muss Regeln für Wirtschaft definieren“

„Es hat auch in der Vergangenheit niemand für möglich gehalten, einen starken Sozialstaat zu errichten. Auch jetzt geht es wieder darum, als Staat die Regeln für die Wirtschaftspolitik zu definieren“, sagte Babler am Mittwoch in Berlin. Die Standortpolitik müsse sich an den gemeinsamen Interessen von Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmern und Industrie orientieren. Solche Interessen seien der Wohlfahrtsstaat und Investitionskriterien, konkrete Beispiele eine stabile Netzinfrastruktur, die Gesundheitsversorgung und kalkulierbare Energiepreise.