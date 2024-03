Diese ETFs haben jetzt die größten Chancen

Wer vor einem Jahr sein Geld in einen ETF investiert hat, der den bekannten MSCI-World-Index abbildet, darf sich freuen: Er oder sie hat jetzt in etwa ein Viertel mehr Geld am Depot. Der Index steht auf einem Jahreshoch. Am 14. März hatte der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht: 73.794 Dollar betrug der Rekordstand. Und auch beim Gold zeigt der Pfeil seit Ende Februar nach oben in Richtung der 2200-Dollar-Marke.