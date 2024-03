90 Polizeieinsätze in Steyregger Asylunterkunft

29 Fragen an den Innenminister

Der Fall wurde aber auch zum Anlass genommen eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zu stellen. FPÖ-Nationalrat Hannes Amesbauer hatte satte 29 Fragen an den Minister gerichtet, die sich mit der Lage rund um das Asylheim befassen. Nun sind die Antworten da, und die sind durchaus interessant. So zeigt sich, dass das Heim im Jahr 2023 eigentlich durchgehend überbelegt war. Denn eigentlich sollten maximal 60 Bewohner aufgenommen werden, das war allerdings nur zwischen 1. Juni und 15. Juli so. In den anderen Monaten waren bis zu 150 Jugendliche in Steyregg. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 636 männliche Personen betreut – seit Juli sind es vor allem unbegleitete Minderjährige.