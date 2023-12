Schon wieder! Erneut Einsatz bei Problem-Asylheim

Es waren beängstigende Szenen, die sich in der Nacht auf Donnerstag vor dem Asylquartier in einem ehemaligen Hotel in Steyregg abspielten. Ein Feuerwehreinsatz wegen eines Containerbrandes wurde für die Helfer zum Spießrutenlauf. „Die Bewohner der Asylunterkunft tanzten um den Brandherd und verhinderte so eine ungehinderte Zufahrt“, erzählt Feuerwehrkommandant Rudolf Breuer der „Krone“.