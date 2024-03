Polizei warnt vor KI-generierten Missbrauchsfotos

Solches KI-generiertes Material tauche immer häufiger in Ermittlungen und bei Hotlines auf, auch international. „Letztendlich ist es nur ein kleiner Prozentsatz, aber wir sehen, dass er schnell zunimmt“, sagte van Mierlo. Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger, künstlich generiert, bereite der Polizei relativ viel Arbeit, da die Fahnder mit bloßem Auge schwer erkennen könnten, was echt und was gefälscht oder was eine Kombination aus beidem ist.