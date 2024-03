Sturz im Dunkeln – und keiner fühlt sich zuständig

Plötzlich war alles dunkel. Juliana Kötelesch stand im ersten Stock des Mehrparteienhauses in Braunau, in dem sie schon viele Jahre wohnt. Bei der Suche nach dem Lichtschalter passierte dann am 13. Februar vor einem Jahr das fatale Unglück. Wenige Tage vor ihrem 81. Geburtstag stürzte die rüstige Rentnerin in die Tiefe, die Treppe hinunter. Mit schmerzhaften Folgen.