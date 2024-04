Bank lässt leeres Möbelhaus vorerst noch stehen

Es ist Hochsaison für die Schnäppchenjäger! Möbel-Riese XXXLutz lockt beim Räumungsverkauf für seinen Standort in der Goethestraße in Linz mit Mega-Rabatten. Wenn der Handelsmulti in wenigen Tagen ausgezogen ist, ist der Weg für den Neubau der Zentrale der Raiffeisenlandesbank OÖ frei. Die Bank lässt sich mit dem Abriss aber Zeit.