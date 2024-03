Russischer Experte plaudert Putin-Plan im TV aus

Experte: „Expansiver Kurs“ Russlands sei „Fakt“

„Russland führt einen bestimmten expansiven Kurs durch. Das ist Fakt“, so der Politikwissenschaftler. „Und das übrigens nicht nur in der Ukraine“, erklärte Sytin weiter. „Diesen Expansionskurs wollen die Länder der NATO und der EU beenden. Wie sie das tun, …“ – an diesem Punkt griff der Moderator ein. Das stimme so nicht, „weil das keine Expansion ist, sondern die Verteidigung der nationalen Interessen und der Sicherheit“, wiederholte der Talkshowmaster das Narrativ, das auch der Kreml gerne hört.