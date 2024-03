Massenproteste in Russland, Anschlag in Moldawien

Wegen Flüssigkeit in U-Haft

An den ersten beiden Wahltagen am Freitag und Samstag war es nach Behördenangaben zu mehreren Protestaktionen und Störversuchen gekommen. In 20 Fällen hätten Personen Flüssigkeiten in Wahlurnen geschüttet, um die Stimmzettel unbrauchbar zu machen, hatte die Wahlkommission mitgeteilt. Außerdem habe es Brandstiftungsversuche gegeben. Zudem ist mittlerweile bekannt, dass eine junge Frau, die Flüssigkeit in eine Wahlurne geleert hatte, mittlerweile in U-Haft sitzt. Darüber berichtet das Exilmedium „Mediazona“. Ihr drohen nun bis zu fünf Jahre Strafkolonie.