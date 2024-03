Putin schließt großen Konflikt mit NATO nicht aus

Der russische Machthaber Wladimir Putin (71) hat nach seiner Wiederwahl bei einer weder freien noch fairen Abstimmung die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau. Seine Truppen in der Ukraine sieht er im Vorteil.