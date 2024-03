Instagram-Profil von Italiens Meloni gehackt

Der am häufigsten angegriffene Sektor in Italien war 2023 der Regierungs- und Militärsektor mit 19 Prozent der Angriffe, was einem Anstieg von 50 Prozent gegenüber 2022 entspricht, gefolgt von der Industrie: 13 Prozent aller Angriffe, plus 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie die Autoren des Clusit-Berichts betonten, ist Italien vor allem Opfer von sogenannten DDoS-Attacken, die Websites lahmlegen. Sie machten 36 Prozent der Gesamtzahl der Vorfälle im Jahr 2023 aus.