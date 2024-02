Meloni gibt intime Einblicke in ihr Leben

Wegen Michael Jackson Englisch gelernt

Die 47-jährige Meloni berichtete, dass sie dank ihrer Vorliebe für Michael Jackson allein Englisch gelernt habe, „weil ich verstehen wollte, was er in seinen Liedern sagte“. Die Regierungschefin räumte ein, dass sie kein optimistischer Mensch sei. „Das Glas ist für mich immer halb leer, aber da ich mir das schlimmstmögliche Szenario vorstelle, bin ich in der Lage, mit allen anderen Situationen umzugehen“, erklärte die seit Oktober 2022 amtierende Regierungschefin.