„Digitale Grundbildung“ ab Herbst eigenes Lehramt

Ganz bei null beginnen müssen die Verbünde bei dem neuen Angebot nicht, wie im Ministerium betont wird: „Digitale Grundbildung“ wurde schon 2018 als sogenannte Verbindliche Übung an den Schulen eingeführt. Diese musste verpflichtet besucht werden, wurde aber nicht benotet. Verknüpft war dies damals mit einschlägigen Fortbildungsangeboten für Lehrende in der Sekundarstufe 1. Unterrichtet wurde das Fach laut Ministerium vor allem an den Gymnasien von Anfang an von jenen Lehrerinnen und Lehrern, die schon in der Oberstufe den Gegenstand Informatik unterrichten.