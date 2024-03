Islamkritisches Transparent vor Landesregierung

Nachdem am Sonntag gegen 12.45 Uhr bei der Polizei die Meldung über eine Demonstration am Arnulfplatz in Klagenfurt eingegangen war, machte sich eine Streife auf dem Weg zur dort befindlichen Kärntner Landesregierung. „Es konnten zwar keine Demonstranten, aber ein zirka sieben mal fünf Meter großes Transparent mit der Aufschrift ,Keine Moschee in Klagenfurt‘ vorgefunden werden, welches zwischen zwei Fahnenmasten gehisst war“, heißt es seitens der Polizei.