Wie man sich vor rabiaten Leuten schützt

Seit 30 Jahren ist Michaela Eisold-Pernthaller im Sicherheitsbereich tätig. „Begonnen habe ich mit Jus, doch das war mir zu langweilig“, schildert sie. Als die Polizei Anfang 1991 schließlich auch Frauen in den Dienst nahm, war für die 52-Jährige klar, dass sie das machen will. 15 Jahre später zog es sie in die Privatwirtschaft, seither trainiert sie Sicherheitspersonal beim VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs – und dort ist sie seit 2007 Geschäftsführerin.