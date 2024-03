Blinken: „Kampf gegen Drogen endet nicht zu Hause“

Blinken verwies auf die Opioidkrise in den USA, etwa auf den Umstand, dass die Zahl jener Menschen in seinem Land, die an einer Überdosis gestorben sind, sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat. Synthetische Drogen und hier vor allem das schnell abhängigmachende Fentanyl seien in den USA mittlerweile die häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 18 und 45 Jahren. Alle fünf Minuten sterbe jemand an den Folgen einer Überdosis, sagte Blinken.