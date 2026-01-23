Vorteilswelt
Tag 1 im Dschungel

Stephen hat „Poppes rasiert und komplett blank“

Society International
23.01.2026 23:50
Stephen Dürr sorgt gleich einmal für nackte Tatsachen und Komplimente von Hubert Fella.
Stephen Dürr sorgt gleich einmal für nackte Tatsachen und Komplimente von Hubert Fella.(Bild: Foto: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der erste Tag im RTL-Dschungelcamp 2026 hat direkt für Aufsehen gesorgt: Schauspieler Stephen Dürr legt im australischen Urwald einen besonders reinlichen Start hin – und duscht splitterfasernackt. Die offiziellen RTL-Bilder zeigen den 51-Jährigen allerdings nur zensiert: Ein keusches Blatt verdeckt das Wesentliche. Damit war wohl der erste virale Moment der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gesetzt.

Für Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella, Nicole Belstler-Boettcher, Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger hat am Freitag der Kampf um die begehrte Dschungelkrone begonnen. Zum Auftakt wurden die zwölf Stars getrennt: Neben dem bekannten Hauptcamp zog eine Gruppe in das neue Lager „Snake Rock“ ein. 

V.l.: Gil Ofarim, Eva Benetatou, Hardy Krüger, Mirja du Mont, Ariel, Patrick Romer und Umut ...
V.l.: Gil Ofarim, Eva Benetatou, Hardy Krüger, Mirja du Mont, Ariel, Patrick Romer und Umut Tekin im Camp(Bild: Foto: RTL)

Die Ankunft im Dschungel begann auch gleich mit Spannungen. Während Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher per Helikopter Richtung „Snake Rock“ gebracht wurden, trafen Ariel, Umut Tekin, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Mirja du Mont und Hardy Krüger erstmals aufeinander.

Gil Ofarim wird vor dem Einzug ins Camp von den Rangern genau untersuch
Gil Ofarim wird vor dem Einzug ins Camp von den Rangern genau untersuch(Bild: Foto: RTL)

Eisiges Kennenlernen
Besonders brisant: das Aufeinandertreffen von Patrick Romer und Gil Ofarim. „Leider gar nichts Gutes“, sagte Patrick offen, als es um Gils Vergangenheit geht. Gil blieb jedoch zurückhaltend und betonte mehrfach, dass er darüber nicht sprechen dürfe.

Auch Umut Tekin bezog klar Stellung und konfrontierte den Musiker deutlich. „Ich gebe dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast.“ Die Stimmung war jedenfalls eisig – der Ton für die Staffel möglicherweise gesetzt.

Patrick Romer bergrüßt Gil Ofarim – die Stimmung ist jedoch eisig.
Patrick Romer bergrüßt Gil Ofarim – die Stimmung ist jedoch eisig.(Bild: Foto: RTL)

Vor dem Einzug erfolgte die obligatorische Schmuggelkontrolle: Ariel versteckt eine Wimpernbürste im Haar, Umut ein Feuerzeug in der Unterhose. Als Konsequenz wartet eine Mutprobe: ein Bungee-Sprung. Nur wer springt, verdient einen Stern für das erste Abendessen.

Im neuen Camp war die Enttäuschung groß. „Das ist aber ein kleines Camp“, stellte Nicole Belstler-Boettcher fest. Auch Simone Ballack haderte: „Ich will in das richtige Camp.“

„Poppes rasiert und komplett blank“
Währenddessen sorgte Stephen Dürr für den Hingucker des Abends: Gemeinsam mit Simone und Samira nimmt er die erste Dusche – komplett nackt. Hubert Fella kommentierte schmunzelnd Stephens durchtrainierte Erscheinung: „Der Stephen sieht für sein Alter gut aus, eine gute Figur. Er ist schön unbehaart, der Poppes rasiert und komplett blank. Sehr attraktiv!“

Während Dürr zensiert werden musste, behielten die Damen beim Duschen lieber was an.
Während Dürr zensiert werden musste, behielten die Damen beim Duschen lieber was an.(Bild: Foto: RTL)
Dürr achtet auf Körperpflege.
Dürr achtet auf Körperpflege.(Bild: Foto: RTL)

Nach Startschwierigkeiten beim Feuer gelang es schließlich, mit einer Kerze das Lagerfeuer zu entfachen – ein kleiner Sieg für das gebeutelte „Snake Rock“-Team.

Nicole Belstler-Boettcher (2.v.r.) und die anderen Stars versuchen im Camp „Snake Rock“ Feuer zu ...
Nicole Belstler-Boettcher (2.v.r.) und die anderen Stars versuchen im Camp „Snake Rock“ Feuer zu machen(Bild: Foto: RTL)

Schon am ersten Abend gab es natürlich eine Dschungelprüfung. Name: „Die Unfair-Räter“. Zwölf Stars, zwölf Ekelgerichte, jeweils eine Minute Zeit. Stephen Dürr begann mit einer Kuh-Zitze, Umut Tekin kämpfte sich durch Schnecken, Eva Benetatou blieb beeindruckend cool bei einer Schafszunge. Es folgten Kamel-Anus, pürierter Ziegenmagen, fermentierte Melone und weitere Delikatessen.

Schon der erste Tag im Dschungelcamp 2026 liefert Nacktdusche, Zoff, Zensur und Ekelprüfung – beste Voraussetzungen für eine explosive Staffel.

