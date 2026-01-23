Stephen hat „Poppes rasiert und komplett blank“

Der erste Tag im RTL-Dschungelcamp 2026 hat direkt für Aufsehen gesorgt: Schauspieler Stephen Dürr legt im australischen Urwald einen besonders reinlichen Start hin – und duscht splitterfasernackt. Die offiziellen RTL-Bilder zeigen den 51-Jährigen allerdings nur zensiert: Ein keusches Blatt verdeckt das Wesentliche. Damit war wohl der erste virale Moment der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gesetzt.