Nach Arbeitssieg

Paris Saint-Germain zurück an der Ligaspitze

Fußball International
23.01.2026 22:13
Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola
Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist vorübergehend an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt. Der Serienmeister landete am Freitag beim Abstiegskandidaten AJ Auxerre einen mühevollen 1:0-Sieg.

Das Goldtor gelang Bradley Barcola erst in der 79. Minute. PSG schob sich zwei Punkte vor den bisherigen Spitzenreiter RC Lens. Das Team von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo gastiert am Samstagabend (21.05 Uhr) im Schlager bei Olympique Marseille.

Für die Pariser war es der achte Sieg in den jüngsten neun Ligaspielen. Mit dem Cup-Aus gegen den Lokalrivalen Paris FC (0:1) und einer Champions-League-Niederlage bei Sporting Lissabon (1:2) hatte es für das Team von Trainer Luis Enrique zuletzt aber auch Rückschläge gesetzt.

