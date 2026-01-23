Paris Saint-Germain zurück an der Ligaspitze

Von 0:2 auf 6:2 – Inter baut Tabellenspitze aus
Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist vorübergehend an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt. Der Serienmeister landete am Freitag beim Abstiegskandidaten AJ Auxerre einen mühevollen 1:0-Sieg.
Das Goldtor gelang Bradley Barcola erst in der 79. Minute. PSG schob sich zwei Punkte vor den bisherigen Spitzenreiter RC Lens. Das Team von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo gastiert am Samstagabend (21.05 Uhr) im Schlager bei Olympique Marseille.
Für die Pariser war es der achte Sieg in den jüngsten neun Ligaspielen. Mit dem Cup-Aus gegen den Lokalrivalen Paris FC (0:1) und einer Champions-League-Niederlage bei Sporting Lissabon (1:2) hatte es für das Team von Trainer Luis Enrique zuletzt aber auch Rückschläge gesetzt.
