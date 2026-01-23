Königin Silvia mischte sich unter Premieren-Gäste

„Seinen Wolfgang Amadeus“ ließ Intendant Villazón am Freitagabend wieder einmal gebührend hochleben. Der 53-Jährige inszenierte die „Zauberflöte“ – und interpretierte sie leicht neu: Er baute in das Stück nämlich einen Auftritt von Mozart selbst ein. Dieser trat in einem parallelen Handlungsstrang auf.