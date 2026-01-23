Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mozartwoche-Auftakt

Königin Silvia mischte sich unter Premieren-Gäste

Salzburg
23.01.2026 23:33
Beinahe unerkannt unters Publikum im Haus für Mozart mischte sich illustrer Besuch: Königin ...
Beinahe unerkannt unters Publikum im Haus für Mozart mischte sich illustrer Besuch: Königin Silvia von Schweden an der Seite von Mozarteum-Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die vielen schwarzen Limousinen und der rote Teppich vor dem Haus für Mozart ließen es schon erahnen. Im Festspielhaus stand am Freitagabend etwas Besonderes an: Die 70. Mozartwoche feierte ihren Auftakt – und zeitgleich den 270. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart!

0 Kommentare

Zu diesem runden Festtag versammelte sich sogar ein königliches Publikum – im wahrsten Sinne des Wortes: Königin Silvia von Schweden war zur Premiere der „Zauberflöte“ angereist. Gleich wie Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón ist auch die 82-jährige Monarchin bekennender Fan des Musik-Genies.

Das Ensemble der „Zauberflöte“ rund um Intendant Rolando Villazón (mittig) freute sich über ...
Das Ensemble der „Zauberflöte“ rund um Intendant Rolando Villazón (mittig) freute sich über minutenlangen, tosenden Applaus.(Bild: Markus Tschepp)

In der Vergangenheit stattete sie unter anderem schon Mozarts-Geburtshaus einen ausführlichen Besuch ab. Auch die Mozartwoche besuchte die Königin vor rund zehn Jahren schon einmal.

Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler (li.) mit der steirischen Ex-Landeshauptfrau Waltraud ...
Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler (li.) mit der steirischen Ex-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic.(Bild: Markus Tschepp)

„Seinen Wolfgang Amadeus“ ließ Intendant Villazón am Freitagabend wieder einmal gebührend hochleben. Der 53-Jährige inszenierte die „Zauberflöte“ – und interpretierte sie leicht neu: Er baute in das Stück nämlich einen Auftritt von Mozart selbst ein. Dieser trat in einem parallelen Handlungsstrang auf.

Lesen Sie auch:
Wie lange diese zu sehen sein werden, entscheidet letztendlich das Wetter.
Batman und Co.
Schneekünstler bringen Superhelden nach Gastein
22.01.2026

Nicht nur für diese Idee gab es beim Schlussapplaus viel Beifall. Bei der Premierenfeier im Karl-Böhm-Saal wurde bis in die Morgenstunden weitergefeiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.767 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.972 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
78.474 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf