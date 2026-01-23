Königin Silvia mischte sich unter Premieren-Gäste

Die vielen schwarzen Limousinen und der rote Teppich vor dem Haus für Mozart ließen es schon erahnen. Im Festspielhaus stand am Freitagabend etwas Besonderes an: Die 70. Mozartwoche feierte ihren Auftakt – und zeitgleich den 270. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart!
Zu diesem runden Festtag versammelte sich sogar ein königliches Publikum – im wahrsten Sinne des Wortes: Königin Silvia von Schweden war zur Premiere der „Zauberflöte“ angereist. Gleich wie Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón ist auch die 82-jährige Monarchin bekennender Fan des Musik-Genies.
In der Vergangenheit stattete sie unter anderem schon Mozarts-Geburtshaus einen ausführlichen Besuch ab. Auch die Mozartwoche besuchte die Königin vor rund zehn Jahren schon einmal.
„Seinen Wolfgang Amadeus“ ließ Intendant Villazón am Freitagabend wieder einmal gebührend hochleben. Der 53-Jährige inszenierte die „Zauberflöte“ – und interpretierte sie leicht neu: Er baute in das Stück nämlich einen Auftritt von Mozart selbst ein. Dieser trat in einem parallelen Handlungsstrang auf.
Nicht nur für diese Idee gab es beim Schlussapplaus viel Beifall. Bei der Premierenfeier im Karl-Böhm-Saal wurde bis in die Morgenstunden weitergefeiert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.