Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung, rutschig!

Mann kriecht auf allen Vieren über Zebrastreifen

Ausland
23.01.2026 22:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Skopje erlebt am Mittwoch einen Wintereinbruch der besonderen Art: Das bewog einen Fußgänger dazu, auf etwas ungewöhnliche Weise, einen Zebrastreifen zu überqueren – er kroch allen Vieren (siehe Video oben). 

0 Kommentare

Die Straßen der nordmazedonischen Hauptstadt waren von plötzlichem Schneefall und extrem glatten Bedingungen betroffen, was zu landesweitem Verkehrschaos führte.

Der Vorfall ereignete sich am Boulevard Jane Sandanski im Bezirk Opština Aerodrom. Der Mann, offenbar nicht mit passendem Schuhprofil unterwegs, entschloss sich, vorsichtig auf Händen und Knien über den Zebrastreifen zu kriechen.

Statt zu Fuß ging es auf allen Vieren über den Zebrastreifen.
Statt zu Fuß ging es auf allen Vieren über den Zebrastreifen.(Bild: Screenshot: kameraOne)

Aus einem Auto heraus wurde die Szene gefilmt, die daraufhin schnell die Runde in den sozialen Medien machte.

Trotz der ungewöhnlichen Methode erreichte der Fußgänger die andere Straßenseite unversehrt. Auch lokale Medien griffen den Vorfall auf – teils humorvoll, teils als Kritik an der unzureichenden Wintervorbereitung der Stadt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Skopje
Wintereinbruch
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf