Achtung, rutschig!
Mann kriecht auf allen Vieren über Zebrastreifen
Skopje erlebt am Mittwoch einen Wintereinbruch der besonderen Art: Das bewog einen Fußgänger dazu, auf etwas ungewöhnliche Weise, einen Zebrastreifen zu überqueren – er kroch allen Vieren (siehe Video oben).
Die Straßen der nordmazedonischen Hauptstadt waren von plötzlichem Schneefall und extrem glatten Bedingungen betroffen, was zu landesweitem Verkehrschaos führte.
Der Vorfall ereignete sich am Boulevard Jane Sandanski im Bezirk Opština Aerodrom. Der Mann, offenbar nicht mit passendem Schuhprofil unterwegs, entschloss sich, vorsichtig auf Händen und Knien über den Zebrastreifen zu kriechen.
Aus einem Auto heraus wurde die Szene gefilmt, die daraufhin schnell die Runde in den sozialen Medien machte.
Trotz der ungewöhnlichen Methode erreichte der Fußgänger die andere Straßenseite unversehrt. Auch lokale Medien griffen den Vorfall auf – teils humorvoll, teils als Kritik an der unzureichenden Wintervorbereitung der Stadt.
