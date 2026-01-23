Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte

Der Sieg ging an die Britin Mia Brookes (96,33) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (93,00) und der Japanerin Kokomo Murase (89,66). Neun Athletinnen waren am Start. In Aspen steht für Gasser noch das Big-Air-Event auf dem Programm – ihr letzter Bewerb vor Olympia.