Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Aspen

Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte

Wintersport
23.01.2026 21:50
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: AFP/MICHAEL REAVES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die zweifache Snowboard-Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist am Freitag im Slopestyle bei den X-Games in Aspen (USA) mit 84,33 Punkten auf Platz fünf gelandet.

0 Kommentare

Der Sieg ging an die Britin Mia Brookes (96,33) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (93,00) und der Japanerin Kokomo Murase (89,66). Neun Athletinnen waren am Start. In Aspen steht für Gasser noch das Big-Air-Event auf dem Programm – ihr letzter Bewerb vor Olympia.

(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)

Im Slopestyle verliefen Gassers erste beide Versuche nicht nach Wunsch, im dritten und letzten Durchgang gelang der 34-jährigen Kärntnerin dann eine deutliche Steigerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.492 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.887 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
78.140 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Wintersport
In Aspen
Anna Gasser bei X-Games im Slopestyle Fünfte
„Skiiiiiiifoahn“
Kennen Sie diesen singenden Streif-Sieger noch?
Legende im Talk
Franz Klammer: „Ich hoffe, dass ich falsch liege“
Olympia-Ticket fix?
Steiner im Einzelbewerb in Nove Mesto Sechste
In Veysonnaz
ÖSV-Superstarterin bestätigt ihr Olympiaticket

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf