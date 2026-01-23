Eishockey-Schlacht mit blauem Auge für 99ers

Salzburg drückte in Folge, doch Max Lagace verhinderte mit einem „Monster-Save“ den Rückstand. Ein echtes Statement, welchen Rückhalt die Grazer heuer im Tor haben. Danach brodelte es am Eis, Salzburg spielte sehr hart, die Grazer schlugen (für sie ungewohnt) hart zurück. Die Referees hatten einen schweren Tag, es flogen die Fäuste – im Bunker war die Stimmung am Kochen. Michael Raffl brachte die Gäste im Powerplay in Führung, doch Routinier Michi Schiechl glich aus. Daraufhin wurden die Salzburger noch härter. Nico Brunner musste nach Bandencheck angeschlagen vom Eis. Doch der Meister hat es übertrieben und wurde bestraft: In einer 5:3-Überzahl besorgte Topscorer Nicolas Bailen die 2:1-Führung – und Manuel Ganahl war begeistert, dass die 99ers die Partie gedreht hatten: „Eine volle Halle, eine richtig gute Stimmung, das sind genau die Spiele, die wir brauchen!“