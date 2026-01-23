„Kinderklinik-Füller“ RSV: Nächste Welle droht

Vorsicht bei Risikogruppen geboten

In Österreich zeigt sich ein ähnliches Bild, wenn auch auf niedrigerem Niveau: Die RSV-Aktivität ist stabil, die Positivitätsrate liegt aktuell bei etwa 4,1 Prozent. Seit Ende Dezember sind leichte Anstiege im Abwassermonitoring sichtbar, Hospitalisierungen nehmen ebenfalls zu. In der ersten Januarwoche 2026 wurden 63 Patienten mit RSV auf Normalstationen aufgenommen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Anfang Dezember.