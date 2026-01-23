„Hinti“ jetzt auch als Austria-Trainer eine Option

Im ersten Testspiel des Jahres holte die kriselnde Austria Klagenfurt einen Sieg – 4:1 über die WAC Amateure. Die Co-Trainer sind nun fixiert. Und: Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger wurde erneut kontaktiert, ist ein heißes Thema für die Trainerbank – das sagt er dazu.