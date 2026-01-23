Sturzpilotin „Ella“ hebt nach Autocrash wieder ab

Training für den Abflug in die Freiheit

Dr. Hans Frey, der Leiter der EGS (Eulen- und Greifvogelstation Haringsee) bereitet „Ella“, wie sie genannt wird, in einer Voliere wieder auf die Freilassung vor. Und diese dürfte kurz bevorstehen: „Sie kann beide Beine wieder ohne Einschränkungen verwenden und muss nur noch ihre Flugmuskulatur trainieren“, so Frey. Da die „Patientin“sich mit Eifer an den „Flugplan“ hält, dürfte sie in Bälde wieder in die luftige Freiheit entlassen werden.