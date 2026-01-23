Sturzpilotin „Ella“ hebt nach Autocrash wieder ab

Eine Dame aus Haringsee entdeckte das kleine Turmfalken-Weibchen Ende Dezember am Straßenrand in Haringsee im Bezirk Gänserndorf: Hilflos saß die Bruchpilotin am Straßenrand. Nach einem Rehabilitationsaufenthalt in der dortigen Greifvogelstation absolvierte „Ella“ nun wieder erfolgreich einen Trainingsflug.
Nach der Erstuntersuchung in einer Tierklinik stand fest: Ein Bein war – wahrscheinlich durch einen Auto-Zusammenstoß - gebrochen. Und es dürfte nicht der erste Unfall des Pechvogels gewesen sein: Am anderen Bein entdeckten die Experten von „Vier Pfoten“ am Röntgen einen bereits verheilten Bruch.
Training für den Abflug in die Freiheit
Dr. Hans Frey, der Leiter der EGS (Eulen- und Greifvogelstation Haringsee) bereitet „Ella“, wie sie genannt wird, in einer Voliere wieder auf die Freilassung vor. Und diese dürfte kurz bevorstehen: „Sie kann beide Beine wieder ohne Einschränkungen verwenden und muss nur noch ihre Flugmuskulatur trainieren“, so Frey. Da die „Patientin“sich mit Eifer an den „Flugplan“ hält, dürfte sie in Bälde wieder in die luftige Freiheit entlassen werden.
