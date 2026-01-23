Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Turmfalke im Training

Sturzpilotin „Ella“ hebt nach Autocrash wieder ab

Niederösterreich
23.01.2026 21:26
Diagnose der Vogelstation-Experten: Zwei gebrochene Beine.
Diagnose der Vogelstation-Experten: Zwei gebrochene Beine.(Bild: Vier Pfoten)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Eine Dame aus Haringsee entdeckte das kleine Turmfalken-Weibchen Ende Dezember am Straßenrand in Haringsee im Bezirk Gänserndorf: Hilflos saß die Bruchpilotin am Straßenrand. Nach einem Rehabilitationsaufenthalt in der dortigen Greifvogelstation absolvierte „Ella“ nun wieder erfolgreich einen Trainingsflug. 

0 Kommentare

Nach der Erstuntersuchung in einer Tierklinik stand fest: Ein Bein war – wahrscheinlich durch einen Auto-Zusammenstoß - gebrochen. Und es dürfte nicht der erste Unfall des Pechvogels gewesen sein: Am anderen Bein entdeckten die Experten von „Vier Pfoten“ am Röntgen einen bereits verheilten Bruch.

Lesen Sie auch:
Zur Tierrettung hoch hinaus musste die Feuerwehr in Klosterneuburg-Kritzendorf.
Feuerwehr macht flügge
Junges Turmfalken-Duo steckte in Taubenabwehr fest
23.02.2024
Video von Tierrettung
NÖ: Junger Turmfalke hing mit Bein an Nest fest
26.07.2024

Training für den Abflug in die Freiheit
Dr. Hans Frey, der Leiter der EGS (Eulen- und Greifvogelstation Haringsee) bereitet „Ella“, wie sie genannt wird, in einer Voliere wieder auf die Freilassung vor. Und diese dürfte kurz bevorstehen: „Sie kann beide Beine wieder ohne Einschränkungen verwenden und muss nur noch ihre Flugmuskulatur trainieren“, so Frey. Da die „Patientin“sich mit Eifer an den „Flugplan“ hält, dürfte sie in Bälde wieder in die luftige Freiheit entlassen werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.801 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.407 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.862 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf