Salzburg siegt in Graz, Caps schlagen Pustertal

In einem weiter hart geführten Schlussdrittel fielen dann nur noch Treffer ins Gehäuse von Graz-Goalie Maxime Lagace. Travis St. Denis (46.) und Florian Baltram (52.) sorgten mit ihren Toren für eine neuerliche Wende, St. Denis machte 50 Sekunden vor Schluss ins leere Tor alles klar. Bei den Grazern war Marcus Vela ebenfalls wegen eines Checks gegen den Kopf da schon vom Eis. Für Korbinian Holzer und Tyler Lewington war die Partie nach einem Faustkampf schon früher zu Ende.