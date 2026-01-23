Vorteilswelt
„Verzögerung bei Auto“

Mega-Blamage! Williams verpasst eigene Testfahrt

Formel 1
23.01.2026 22:04
Carlos Sainz
Carlos Sainz(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE ROSE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Formel-1-Team Williams erlebt einen Fehlstart in die neue Saison. Der britische Traditionsrennstall muss für die privat organisierten Tests in Barcelona in der kommenden Woche absagen. 

0 Kommentare

Es sei „zu Verzögerungen im FW48-Programm gekommen“, teilte Williams am Freitag mit, während man weiter daran arbeite, „die maximale Leistung des Autos“ herauszuholen. FW48 ist das Kürzel für den neuen Wagen von Williams.

  Der Rennstall aus Grove um Teamchef James Vowles werde nun nächste Woche „eine Reihe von Tests durchführen“, darunter auch ein sogenanntes VTT-(Virtual Test Track)-Programm, bei dem das Auto in einem Prüfstand gecheckt wird. Die Formel 1 erlebt in dieser Saison den größten Reglementeinschnitt ihrer jüngeren Grand-Prix-Geschichte mit neuen Motoren sowie kürzeren und schmaleren Autos. Deswegen sind die Testzeiten so wichtig.

Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
Auf dem Circuit de Catalunya finden vom 26. bis zum 30. Jänner Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der Wüste von Bahrain wird dann noch vom 11. bis zum 13. sowie vom 18. bis zum 20. Februar getestet. Dann will auch Williams dabei sein. Am 8. März findet in Melbourne der erste Grand Prix des Jahres statt. Williams war vergangene Saison mit der Fahrer-Paarung Alexander Albon und Carlos Sainz Fünfter in der Konstrukteurswertung.

