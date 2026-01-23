Mega-Blamage! Williams verpasst eigene Testfahrt

Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Auf dem Circuit de Catalunya finden vom 26. bis zum 30. Jänner Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der Wüste von Bahrain wird dann noch vom 11. bis zum 13. sowie vom 18. bis zum 20. Februar getestet. Dann will auch Williams dabei sein. Am 8. März findet in Melbourne der erste Grand Prix des Jahres statt. Williams war vergangene Saison mit der Fahrer-Paarung Alexander Albon und Carlos Sainz Fünfter in der Konstrukteurswertung.