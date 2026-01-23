Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hinterbliebe wütend

Barbesitzer wieder auf freiem Fuß: „Ein Skandal!“

Ausland
23.01.2026 22:39
Jacques Moretti mit seiner Frau
Jacques Moretti mit seiner Frau(Bild: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit Unverständnis und Empörung haben Angehörige der Opfer der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana auf die Freilassung des Bar-Betreibers aus der Untersuchungshaft reagiert. Opfer-Anwälte sprachen am Freitag von einem „Skandal“ und einer „schockierenden Entscheidung“. 

0 Kommentare

Zuvor hatte das zuständige Gericht im Kanton Wallis die U-Haft des 49-jährigen Barbetreibers Jacques Moretti gegen Zahlung von 200.000 Schweizer Franken (rund 215.000 Euro) – wie berichtet – aufgehoben.

Die Entscheidung, Moretti aus der U-Haft zu entlassen, sei „ein Skandal und eine Schande für die Opfer und ihre Familien“, sagte Jean-Luc Addor, Anwalt der Angehörigen eines bei der Tragödie ums Leben gekommenen Jugendlichen. Christophe de Galembert, der einen trauernden Vater vertritt, nannte die Entscheidung „unerwartet und schockierend“.

Ein „echter Affront“
Opferanwalt Romain Jordan sagte der Nachrichtenagentur AFP, seine Mandanten seien schockiert darüber, „dass erneut keine Rücksicht auf die Gefahr von Absprachen und des Verschwindens von Beweismitteln genommen wird“. Morettis Freilassung gefährde die Ermittlungen.

Lesen Sie auch:
Er steht im Mittelpunkt der Ermittlungen: Der Bar-Betreiber Jacques Moretti 
Mit strengen Auflagen
Barbesitzer von Crans-Montana aus U-Haft entlassen
23.01.2026
„Auch wir sind Opfer“
Betreiber der Todes-Bar gibt Kellnern die Schuld
22.01.2026
Neue brisante Details
Feuerdrama: Wollten Barbetreiber im Jet fliehen?
20.01.2026

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sprach von einem „echten Affront“ gegenüber den Familien der Opfer. Unter den Todesopfern waren sechs junge Menschen aus Italien.

Besitzer von Inferno-Bar muss in der Schweiz bleiben
Laut Gericht wurden Moretti „Ersatzmaßnahmen“ auferlegt, um einem Fluchtrisiko entgegenzuwirken. So wurde der Barbetreiber den Angaben zufolge dazu verpflichtet, sich täglich auf einer Polizeiwache zu melden. Zudem darf er die Schweiz nicht verlassen. Ferner muss er alle seine Identitäts- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft hinterlegen.

Die Betreiber haben die Bar in großen Teilen selbst renoviert und wurden von den Behörden ...
Die Betreiber haben die Bar in großen Teilen selbst renoviert und wurden von den Behörden offenbar nur lasch überprüft.(Bild: Krone KREATIV/x.com/TonyTruant01)

Bei dem Feuer in der Bar „Le Constellation“ waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die Hälfte davon Minderjährige. 116 weitere Menschen wurden verletzt, viele davon sehr schwer. Gegen das Betreiber-Ehepaar wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung ermittelt.

70 Verletzte noch in Behandlung
Mehr als drei Wochen nach der Brandkatastrophe werden nach Angaben von Schweizer Behörden und Krankenhäusern noch immer rund 70 Verletzte in Krankenhäusern in der Schweiz und anderen Ländern behandelt. Einige der Schwerbrandverletzten befinden sich weiter auf der Intensivstation und kämpfen ums Überleben.

Die Ermittler vermuten, dass die Katastrophe durch an Flaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden. Moretti hatte während einer Vernehmung angegeben, den schalldämpfenden Schaumstoff an der Decke selbst in einem Baumarkt gekauft und angebracht zu haben.

Moretti saß seit dem 9. Jänner in Untersuchungshaft, während seine Frau unter Auflagen auf freiem Fuß blieb. Die Kaution wurde laut Gericht von einem Freund des 49-Jährigen gezahlt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf