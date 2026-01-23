Barbesitzer wieder auf freiem Fuß: „Ein Skandal!“

Besitzer von Inferno-Bar muss in der Schweiz bleiben

Laut Gericht wurden Moretti „Ersatzmaßnahmen“ auferlegt, um einem Fluchtrisiko entgegenzuwirken. So wurde der Barbetreiber den Angaben zufolge dazu verpflichtet, sich täglich auf einer Polizeiwache zu melden. Zudem darf er die Schweiz nicht verlassen. Ferner muss er alle seine Identitäts- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft hinterlegen.