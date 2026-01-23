Von 0:2 auf 6:2 – Inter baut Tabellenspitze aus
Serie A
Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der italienischen Serie A ausgebaut. Die Mailänder feierten nach 0:2-Rückstand gegen Abstiegskandidat Pisa am Freitag zu Hause noch einen 6:2-Kantersieg.
Inter drehte die Partie durch Tore von Piotr Zielinski (39./Elfer), Kapitän Lautaro Martinez (41.) und Francesco Pio Esposito (45.+2) bereits vor der Pause. Im Finish trafen auch noch Federico Dimarco (82.), Ange Bonny (86.) und Henrikh Mkhitaryan (93.).
Inter ist in den jüngsten zehn Ligaspielen ungeschlagen und hat neun davon gewonnen. Der Vizemeister und Champions-League-Finalist des Vorjahres führt vorerst sechs Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan, der am Sonntag (20.45 Uhr) bei der AS Roma gastiert.
