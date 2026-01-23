Vorteilswelt
„Freunde verloren“

Harry will von Trump Respekt für NATO-Verbündete

Royals
23.01.2026 21:07
Prinz Harry richtete ungewohnt scharfe Worte an US-Präsident Donald Trump, der zuvor über ...
Prinz Harry richtete ungewohnt scharfe Worte an US-Präsident Donald Trump, der zuvor über NATO-Truppen gespottet hatte.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz Harry fordert Respekt von US-Präsident Donald Trump für die Opfer der amerikanischen NATO-Verbündeten in Afghanistan. Das machte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer ungewöhnlich scharf formulierten Mitteilung deutlich. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit abfälligen Äußerungen zu NATO-Truppen in Afghanistan für Aufruhr in Großbritannien und Polen gesorgt.

0 Kommentare

In einem Interview des Senders Fox News behauptete Trump, dass die USA das Verteidigungsbündnis niemals gebraucht hätten. Mehrere NATO-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „etwas abseits der Frontlinien“ geblieben, so der US-Präsident.

Harry diente in Afghanistan
Das veranlasste den Afghanistan-Veteranen Harry nun wohl dazu, seine bisherige Zurückhaltung in Äußerungen zum US-Präsidenten aufzugeben. Er wies darauf hin, dass die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als einziger NATO-Staat jemals den Bündnisfall ausgerufen hatten.

Prinz Harry, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2009, war in Afghanistan im Einsatz.
Prinz Harry, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2009, war in Afghanistan im Einsatz.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Zum Afghanistan-Einsatz sagte er: „Ich habe dort gedient, ich habe Freunde fürs Leben gemacht. Und ich habe Freunde verloren. Das Vereinigte Königreich allein hat 457 Militärangehörige verloren.“

Tausende Leben seien für immer verändert worden, Eltern hätten ihre Kinder begraben müssen und Kinder ihre Eltern verloren. „Diese Opfer verdienen, dass man mit Wahrhaftigkeit und Respekt über sie spricht“, so der Royal weiter.

Die Arbeit mit Kriegsveteranen und Hinterbliebenen von Gefallenen ist eines von Harrys Herzensanliegen. Mit den Invictus Games hat er einen internationalen Wettbewerb für versehrte Veteranen geschaffen, der große Beachtung findet und 2023 in Düsseldorf ausgetragen wurde.

Harry im Visier der MAGA-Bewegung
Der Herzog von Sussex hat den engeren Kreis der Königsfamilie vor etwa sechs Jahren verlassen und lebt mit seiner Frau Herzogin Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern im US-Staat Kalifornien. Zuletzt hielten sich die beiden deutlich zurück mit Kritik an Trump.


Nach 9/11 aktivierten die USA die NATO-Beistandsklausel.
Starben für die USA
Trump spottet „entsetzlich" über NATO-Truppen
23.01.2026
Früher als geplant
Prinz Harry trat in London in den Zeugenstand
21.01.2026

Harry war zeitweise ins Visier der MAGA-Bewegung (Make America Great Again) geraten: Nachdem er in seiner Autobiografie zugegeben hatte, Drogen konsumiert zu haben, forderten Trump-Anhänger eine Überprüfung seines Aufenthaltsstatus in den USA.

