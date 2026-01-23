Österreicher fahren immer öfter elektrisch

Aber: 2025 wieder mehr Emissionen

Jetzt die schlechte Nachricht. Für 2025 rechnet das Umweltbundesamt erstmals wieder mit einem leichten Anstieg der Emissionen um rund 1,5 Prozent. Der Grund liegt demnach aber nicht im Verkehr, sondern beim Strom. Wegen niedriger Wasserstände lieferten Wasserkraftwerke deutlich weniger Energie. Rund ein Viertel weniger Strom aus Laufkraftwerken musste so durch Gaskraftwerke und Importe ausgeglichen werden.