Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dämpfer bei CO2, aber:

Österreicher fahren immer öfter elektrisch

Wirtschaft
23.01.2026 21:30
Wetter, Klima und Wirtschaft dämpfen Ergebnis.
Wetter, Klima und Wirtschaft dämpfen Ergebnis.(Bild: pixelkram -stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Österreich hatte im Jahr 2024 weniger CO2 ausgestoßen. Die Klimabilanz des Umweltbundesamtes zeigt: Maßnahmen wirken. Doch 2025 kam der Dämpfer. Ein Lichtblick: E-Autos als „wesentlicher Faktor“.

0 Kommentare

Die gute Nachricht zuerst: Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase war im Jahr 2024 um drei Prozent gesunken. Das entspricht zwei Millionen Tonnen CO2 weniger als noch im Jahr 2023. Insgesamt lag die Emissionsmenge bei 66,6 Millionen Tonnen.

Der Rückgang zog sich dabei durch alle Bereiche: Verkehr, Industrie, Energie, Gebäude, Landwirtschaft. Gründe dafür gab es mehrere. Ein mildes Jahr mit weniger Heizbedarf, eine schwächelnde Konjunktur, aber auch gezielte Umweltmaßnahmen, die offensichtlich endlich greifen. Der Ausbau erneuerbarer Energien, der Umstieg von Öl- und Gasheizungen sowie der Boom bei E-Autos zeigen Wirkung.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig sieht sich bestätigt: „Die Zahlen zeigen klar: Der Ausbau erneuerbarer Energien und unsere Klimaschutzmaßnahmen wirken. Mit mehr sauberer und leistbarer Energie senken wir den CO2-Ausstoß und stärken gleichzeitig den Wirtschaftsstandort.“

Aber: 2025 wieder mehr Emissionen
Jetzt die schlechte Nachricht. Für 2025 rechnet das Umweltbundesamt erstmals wieder mit einem leichten Anstieg der Emissionen um rund 1,5 Prozent. Der Grund liegt demnach aber nicht im Verkehr, sondern beim Strom. Wegen niedriger Wasserstände lieferten Wasserkraftwerke deutlich weniger Energie. Rund ein Viertel weniger Strom aus Laufkraftwerken musste so durch Gaskraftwerke und Importe ausgeglichen werden.

Zitat Icon

Klimaschutz gelingt mit Innovation, Fortschritt und grünem Wachstum. Diesen Weg sollten wir konsequent weitergehen.

Norbert Totschnig, Umweltminister

Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Totschnig warnt dennoch nicht, sondern setzt auf „Kurs halten“: „Das zeigt, wie wichtig es ist, unsere Energieversorgung unabhängiger zu machen. Wir brauchen noch mehr erneuerbare, heimische Energie – für Haushalte und für die Industrie.“

Hoffnungsträger Verkehr: E-Autos legen zu
Ein Lichtblick bleibt immerhin der Verkehr. Hier gingen die Emissionen weiter zurück, laut Ministerium vor allem dank der E-Mobilität. Allein 2025 wurden in Österreich 60.651 neue E-Autos zugelassen. Das sind über 21 Prozent aller Neuwagen – ein sattes Plus von 35,9 Prozent.

Lesen Sie auch:
Mega-Unterschiede
14 Stromer im Reichweitentest: Einer unter 300 km!
23.01.2026
Der Preis entscheidet
E-Autos auf der Überholspur – auch ohne Förderung
29.12.2025

Die Richtung stimme: Österreich habe beim Klimaschutz viel erreicht – vom Wasserkraft-Ausbau bis zur E-Mobilität. Doch Klima, Wetter und Wirtschaft bleiben Unsicherheitsfaktoren. Oder wie Totschnig es formuliert:„Klimaschutz gelingt nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Innovation, Fortschritt und einem grünen Wachstum, das allen nützt. Diesen Weg sollten wir konsequent weitergehen“.

Die andere Seite
Die Umweltorganisation Greenpeace sieht das Ergebnis der Bilanz weniger gelassen und schlägt Alarm: Österreich sei beim Klimaschutz „auf dem Holzweg“. Greenpeace warnt, dass die Treibhausgasemissionen 2025 wieder gestiegen sind und damit erstmals EU-Grenzwerte überschritten wurden. Die Organisation fordert von Totschnig rasch zusätzliche Maßnahmen, allen voran ein verbindliches Klimagesetz, den konsequenten Ausstieg aus Öl und Gas sowie das Ende klimaschädlicher Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.801 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.407 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.862 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Wirtschaft
Dämpfer bei CO2, aber:
Österreicher fahren immer öfter elektrisch
Nach 139 Jahren
Nächste Traditionsbrauerei schlittert in Insolvenz
„Nukleare Option“
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
Dubai, Cartier und Co.
Luxus trotz Insolvenz: „Mini-Benko“ verurteilt
„Versteckte Erhöhung“
Preise für Skitickets in der Schweiz intransparent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf