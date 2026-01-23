Kennen Sie diesen singenden Streif-Sieger noch?

„Skiiiiiiiifoahn“, stimmt er am Ende des Interviews inbrünstig an – und bringt das „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel so zum Beben. Aber haben sie diesen singenden Streif-Sieger von 2003 gleich erkannt? Richtig, es ist US-Boy Daron Rahlves, der im Gespräch mit Michael Fally auch über seinen Triumph in Kitzbühel, Hermann Maier, Hans Knauß und Lindsey Vonn sinniert (alles im Video oben).