Nächste Traditionsbrauerei schlittert in Insolvenz

Seit 1887 wird das Unternehmen mit Stammsitz in Altenkunstadt als unabhängige Familienbrauerei geführt. Leikeim setzt nun auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Soll heißen: Hier wird auf die Sanierung des Unternehmens abgezielt, anstatt auf dessen Abwicklung. Rund 100 Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze. Der Betrieb und die Produktion gehen vorerst weiter. Derzeit würden im Zuge des Eigenverwaltungsverfahrens verschiedene Sanierungsoptionen geprüft, hieß es.