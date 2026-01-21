Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel

Mit Startnummer 59 sorgte Caillot für eine Riesenschrecksekunde auf der Streif: Kurz vor der Mausefalle verlor er bei hohem Tempo die Kontrolle. Daraufhin wurde er rund 40 Meter durch die Luft geschleudert und prallte heftig auf der Piste auf. Mehrere Minuten musste das Traninig unterbrochen werden.