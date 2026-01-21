Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel

Das zweite Training in Kitzbühel ist am Mittwoch von einem schweren Sturz überschattet worden: Der Franzose Ken Caillot musste nach einem schlimmen Abflug bei der Mausefalle mit einem Helikopter abtransportiert werden.
Mit Startnummer 59 sorgte Caillot für eine Riesenschrecksekunde auf der Streif: Kurz vor der Mausefalle verlor er bei hohem Tempo die Kontrolle. Daraufhin wurde er rund 40 Meter durch die Luft geschleudert und prallte heftig auf der Piste auf. Mehrere Minuten musste das Traninig unterbrochen werden.
Der 27-Jährige war bei Bewusstsein und konnte sich zumindest kurz aufsetzen. Noch gibt es keine näheren Informationen zu seinem Gesundheitszustand.
Franzoni erneut vorne
Der Italiener Giovanni Franzoni legte auch im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif in 1:52,21 Minuten die Bestzeit hin. Hinter dem 24-Jährigen reihten sich am Mittwoch der Franzose Nils Alphand (+0,09 Sek.) und der Steirer Stefan Babinsky (+0,29) ein.
Zweitbester Österreicher war als Zehnter Vincent Kriechmayr (+1,09), der wie Topstar Marco Odermatt (9.) und einige andere vor dem Ziel Bremsschwünge einlegte. Die Abfahrt auf der legendären Streif gehört zu den prestigeträchtigsten, aber zugleich gefährlichsten Strecken im Weltcup. Das bewies sie am Mittwoch einmal mehr ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.