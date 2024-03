Polizeipräsident: „Waffenverbot vorantreiben!“

„Keine No-Go-Area in Wien“

Die Gerüchte, dass es in Wien Gebiete gäbe, wo die Polizei selbst mit Einsätzen zögern würde, dementiert der Polizeipräsident. Pürstl: „Es gibt in Wien keine No-Go-Area. Die Polizei fährt überall hin, wo sie gerufen wird, fährt überall hin, und wo der Einsatz notwendig ist. Wie sind ja dafür da, Straftaten gegen Leib und Leben zu verhindern und uns nicht zu verstecken.“