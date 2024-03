70 Jahre in Eiserner Lunge: „Polio Paul“ gestorben

Alexander soll bereits am 11. März verstorben sein. Er wurde als „Polio Paul“ berühmt, da er trotz seines Gesundheitszustandes nie seinen Lebenswillen verloren hatte. Auf seiner Spendenseite auf GofundMe bedankte sich sein Bruder Philip für die finanziellen Zuwendungen, die dem außergewöhnlichen Mann ein stressfreies Leben in seinen letzten Jahren ermöglicht hatten: „Es ist absolut unglaublich, all die Kommentare zu lesen und zu wissen, dass so viele Menschen von Paul inspiriert wurden. Ich bin einfach so dankbar“, erklärte der Angehörige.