Das droht dem Amok-Anrufer nach Großeinsatz

Wer auch immer hinter dem Drohanruf in der Mittelschule in Garsten steckt, muss damit rechnen, dass dieser vermeintliche Spaß weitreichende Folgen für ihn haben könnte. Wie berichtet, wurde am Montag das gesamte Schulgebäude evakuiert, nachdem bei der Direktorin telefonisch ein Amoklauf angedroht wurde. Die Einsatzkräfte nahmen den Alarm selbstverständlich ernst, das Gebäude wurde evakuiert und in der Folge auch durchsucht. Gefunden wurde nichts. Doch auch am Tag darauf gingen die Ermittlungen weiter.