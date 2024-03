Auch heuer wird beim Osternest nicht gespart

60 Euro pro Geschenk

„Sehr viel geht in letzter Zeit in Richtung Blumen. Spielsachen für Kinder oder auch Schokolade sind absolut gängig“, so Wiesinger. Immer öfter können die Beschenkten aber selbst entscheiden, was sie tatsächlich haben wollen: Gutscheine oder Bargeld sei Dank. Bei Erwachsenen besonders beliebt ist ein Wellnessausflug oder ein Abendessen in einem schicken Restaurant. Im Schnitt ist ein Osternest in Oberösterreich 60 Euro schwer.