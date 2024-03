Immer mehr Firmen wandern aus Österreich ab

Österreich würde hier rund zwei Jahre „hinterherhinken“, so Mahrer. Der Zug nehme aber auch bei uns Fahrt auf. Bereits 41 Prozent unserer Firmen verlagerten in den letzten drei Jahren Teile der Wertschöpfungskette in andere Länder. Das werde sich auch deswegen noch beschleunigen, weil viele unserer Unternehmen stark an der deutschen Industrie hängen.