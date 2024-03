Deutsche Lokführer kündigen nächsten Warnstreik an

Konzern lädt zu Verhandlung ein

Die Deutsche Bahn hatte zuvor am Sonntag mitgeteilt, man lade die GDL erneut zu Tarifverhandlungen für Montag ein. „Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird“, erklärte Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend. Die GDL hatte die DB am Freitag aufgefordert, bis Sonntag, 18 Uhr, ein schriftliches Angebot zu unterbreiten.