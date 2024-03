ÖBB zu Doppelstreik: Reisen besser verschieben

Wie das Unternehmen am Donnerstag in der Früh mitteilte, lief das Grundangebot an Zugfahrten in der Früh wie geplant an. Es seien 20 Prozent der Fernzüge im Einsatz. Im Regionalverkehr seien die Auswirkungen unterschiedlich. Nach Streikende soll das Angebot im Regional- und S-Bahn-Verkehr bis Freitagabend „schrittweise wieder ausgeweitet“ werden, im Fernverkehr erst am Samstag.