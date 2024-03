Warnstreik bei der deutschen Lufthansa beendet

25.000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen

Die Gewerkschaft hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag waren jeweils rund 1000 Flüge ausgefallen, nur zehn bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge konnten stattfinden. Der zusätzliche Warnstreik der Luftsicherheitskräfte in Hamburg und Frankfurt war bereits am Donnerstag zu Ende gegangen.