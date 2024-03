Nun wollen Flugbegleiter von Lufthansa streiken

Personal will Anteil an Rekordergebnis des Konzerns

Die Gewerkschaft erklärte, dass der Konzern erst am Donnerstag ein Rekordergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn verkündet hatte. Dabei soll es sich um das drittbeste in der Konzerngeschichte handeln. „Die Kabine muss nun auch an diesem Erfolg beteiligt werden und die Zugeständnisse, die während der Corona-Krise gemacht wurden, müssen ausreichend kompensiert werden“, so der UFO-Vorstandsvorsitzende Vázquez Bürger.