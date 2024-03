Im freien Skiraum über Felsvorsprung gestürzt

In Innsbrucker Klinik geflogen

Daraufhin wurde die Bergrettung Sellrain alarmiert. Gegen 12.30 Uhr konnte der Schwerverletzte schließlich mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen werden. „Nach bisherigem Erhebungsstand dürfte der Mann bei der Abfahrt abgerutscht, in der Folge über einen Felsvorsprung gestürzt und mehr als 15 Meter durch steiles Felsgelände abgestürzt sein“, so die Exekutive.