Auch Hoppalas passieren, wenn Talente musizieren

Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich. Das sagte schon Ludwig van Beethoven: Recht hatte er! Und an Leidenschaft und Können fehlt es beim Jugendmusizierwettstreit prima la musica, der diese Woche in der CMA Ossiach über die Bühne geht, von der Kärntner Krone begleitet wird, nicht. 290 Talente, die in 16 Kategorien antreten, rittern auf der Bühne um einen Stockerlplatz.