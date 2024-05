Startschuss für buntes Treiben in Wörtherseebucht

Endlich hat das Warten ein Ende – und nach den verregneten Tagen lässt sich rechtzeitig zum Alpen-Adria Hafenfest morgen wieder die Sonne blicken. Wer mit köstlichen heimischen Käse- und Milchspezialitäten in den Donnerstag starten will, sollte sich das Kärntnermilch-Frühstück, das ab 7.30 Uhr in der Ostbucht serviert wird, nicht entgehen lassen.