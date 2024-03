Nach prima la musica warten musikalische Karrieren

„Es ist wichtig, den Mut zu haben, auf die Bühne zu treten. Egal wie alt die Musiker sind“, betont Julia Malischnig, die sich mit vier Jahren in die Gitarre verliebt hat: „Das ist immer noch so. Ich bin mit dieser Klangbotschafterin verheiratet.“ Die Gitarristin und Komponistin aus Millstatt hat Klassik-Gitarre an der mdw in Wien und in Basel studiert. Auf Tourneen hat sie den halben Erdball bereist: „Wir brauchen die Musik. Ohne wäre die Welt leer.“ Vor drei Jahren ist Malischnig von Oberösterreich, wo sie 17 Jahre unterrichtet hatte, zurück in die Heimat gezogen: „Ich lebe in Millstatt, wo meine Wurzeln sind.“