290 Kinder zeigen ihr musikalisches Können

Mit Akkordeon, Gitarre, Cello, Violine, Trompete & Co. reisen sie an: Für 290 Buben und Mädchen, die beim diesjährigen prima la musica-Landeswettbewerb in der Carinthischen Musikakademie (CMA) in Ossiach dabei sind, ist Musik das Seelenfutter. Nur die Besten dürfen beim musikalischen Wettstreit dabei sein. Ihre Ausbildung am Instrument erhalten die Talente in den 68 Musikschulen, in denen 10. 469 Schüler von 460 Musiklehrern gefördert werden. Auch an privaten Schulen und an der Gustav Mahler Musikuniversität wird Musiknachwuchs ausgebildet.