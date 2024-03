Prima la musica: Kleine Musiker räumen groß ab

Musik ist wohl die schönste Sprache der Welt: Noch bis Freitag wird das altehrwürdige Stift in Ossiach in eine einzige Klangwolke eingehüllt. 290 Buben und Mädchen zeigen beim Landeswettbewerb prima la musica, was sie drauf haben. Ab zehn Jahren dürfen die kleinen Talente dann beim Bundeswettbewerb dabei sein, der vom 18. Mai bis 1. Juni in Brixen in Südtirol stattfinden wird.